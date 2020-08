Approvazioni bilanci consuntivo e previsionale, Landella “Risultato positivo per Foggia”

Foggia, 25 agosto 2020. “Con l’approvazione dei bilanci consuntivo e previsionale abbiamo raggiunto un risultato positivo per la città. Dopo anni di sacrifici, stiamo riuscendo a risanare le disastrate casse comunali che abbiamo ereditato dal centrosinistra nel 2014 al momento del nostro insediamento. La prima buona notizia deriva dal passaggio da part time a full time di ben 121 lavoratori del Comune di Foggia, tra cui molti agenti di Polizia Locale, che attendevano questa notizia da quasi vent’anni. In più, previa autorizzazione del Ministero degli Interni, riusciremo presto a mettere a bando altri 90 posti di lavoro, tra tempo indeterminato e tempo determinato. Si tratta di figure professionali che andranno a rimpinguare i dipendenti in seno a Palazzo di Città, che negli ultimi anni non ha potuto esercitare il turn over del personale, sostituendo i dipendenti in pensione, a causa dell’adesione al decreto Salva-enti.

Siamo, inoltre, riusciti a mantenere inalterata la TARI, nonostante la Regione Puglia non si sia ancora dotata di impianti di smaltimento in loco che costringono i comuni a smaltire i rifiuti altrove, ed abbiamo ridotto notevolmente la COSAP per dare un aiuto concreto alle attività commerciali duramente colpite durante il lockdown. Intendo ringraziare i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, per il raggiungimento di questo importante risultato, che consentirà di fornire risposte più celeri alle istanze dei cittadini che si rivolgono alla casa comunale. Una vera e propria boccata d’ossigeno in una città con alti tassi di disoccupazione e che può offrire un’opportunità ai tanti giovani in cerca di lavoro che sono costretti ad andare fuori Foggia e che possono guardare al futuro con più ottimismo”.

Lo dice in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.