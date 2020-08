Briatore ricoverato: paga l’ospedale per non stare nel reparto Covid19

È quanto scoperto dall’Espresso che, dopo aver rivelato in esclusiva il ricovero dell’imprenditore, ora può fornire ulteriori dettagli sul particolare stato della sua permanenza al San Raffaele di Milano. Come riporta l’Espresso.it, Briatore è infatti arrivato lunedì sera e, dopo un tampone e una tac, è stato confermato il suo stato di positività al Covid-19: le sue condizioni sono state definite “serie” ma non al punto da richiederne il ricovero in terapia intensiva. Qui però iniziano le stranezze.

Briatore avrebbe infatti chiesto e ottenuto di essere ricoverato nel “reparto solventi”, le stanze che in alcuni ospedali sono a disposizione dei degenti che pagano per ricevere un trattamento migliore rispetto agli standard: stanza singola o doppia, maggiore privacy, pasti migliori.

Fonte: assocarenews