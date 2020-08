Campo: “La cultura può guidare la scoperta del Gargano”

“La Regione Puglia, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ha cosΓ¬ avviato la selezione di 𝟏𝟐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆 π’„π’–π’π’•π’–π’“π’‚π’π’Š 𝒆 π’„π’“π’†π’‚π’•π’Šπ’—π’† 𝒑𝒆𝒓 π’β€™π‘¨π’—π’—π’Šπ’”π’ π‘ͺ𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 π’Šπ’ π‘ͺπ’‚π’Žπ’Žπ’Šπ’π’.

L’iniziativa aderente ai programmi dei progetti strategici Interreg Cohen e Interreg TheRout_Net (Programma Interreg V-A Grecia-Italia) sarΓ finanziata con 𝟏𝟐𝟎 π’Žπ’Šπ’π’‚ 𝒆𝒖𝒓𝒐.

Le proposte dovranno contenere azioni innovative e sostenibili per valorizzare, raccontare e promuovere i beni in fase di riqualificazione, i territori ad essi collegati e gli itinerari che i progetti sostengono in una logica di turismo culturale lungo i cammini di Puglia.

I beni oggetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione e i relativi cammini in provincia di Foggia sono:

βœ”οΈFerrovia delle fiabe e ostello del Parco Nazionale del Gargano;

βœ”οΈOstello ex Biblioteca di Monte Sant’Angelo.

La Regione Puglia che crede nella cultura e ne sostiene la vitalitΓ .

