Caposiena “Landella ha avuto molto dal partito, più di tanti altri”

San Severo, 25 agosto 2020. “Non mi scandalizza minimamente che un sindaco decida di cambiare casacca per ‘buone ragioni politiche’, non capisco però, in questa vicenda, perché lo si faccia per una questione personale, cioè la mancata candidatura di un’altra persona, sua cognata”. Rosa Caposiena, consigliere comunale di S. Severo, di Fi, discute la vicenda Landella che si è protratta, nelle sue fasi, dalla primavera all’epilogo a Palazzo di città.

Critica con il suo partito in molte circostanze, una delle sostenitrici della necessità di rivedere prima i meccanismi della politica e poi di occuparsi della della doppia preferenza, con cui si voterà alle prossime regionali, spiega: “Landella ha avuto la candidatura alle regionali per Di Donna nel 2015, il collegio uninominale alla Camera nel 2018, la riconferma della sua candidatura a sindaco nel 2019, cosa vuole di più un sindaco da un partito? Per candidare lui alle amministrative altri possibili papabili hanno dovuto fare un passo indietro, ricordiamolo questo. Forza Italia non è solo Foggia, forse tutti gli altri amministratori della provincia di Foggia avrebbero da lamentarsi più di quanto faccia oggi Landella”.

Il sindaco ha attaccato Fi anche perché sono approdati quelli che ha definito i “trasformisti della politica”: “Ma se io capisco che tu mi vuoi lasciare a piedi, prendo un altro taxi. In alcune interviste l’assessore Anna Paola Giuliani diceva: “Nessuna donna può essere ostaggio di un partito, cioè Michaela, significa che voleva andare da altre parti Dunque rimproverare il partito perché non ha più accolto il figliol prodigo, che nel frattempo aveva bussato a tutti i conventi, non mi sembra molto corretto”. Nel frattempo la segreteria regionale di Fi ha fatto sapere che verrà organizzato un incontro a Foggia per chiarire tutto quanto successo a proposito della candidatura mancata.

“Se Michaela fosse stata un qualsiasi altro candidato ciò non sarebbe successo, né si sarebbe messo a repentaglio un Comune. Questa osmosi non la comprendo, a meno che non consideriamo e non consideriamo Micaela un soggetto politico non autonomo ma esistente finché esiste Landella sindaco. Questa reazione non sta facendo bene a ‘Micaela politico’ a cui personalmente riconosco qualità”.

Circa la consegna del Comune alla Lega: “Il torto viene fatto all’elettorato che ha votato per avere consiglieri di Forza Italia e non della lega. Foggia non era di Forza Italia e oggi non è della Lega perché è dei foggiani e basta, nessuno può consegnare la città a qualcuno o issare le bandiere sul tetto del palazzo di città come nel Medioevo perché i sindaci non sono signori del feudo con il popolo servo della gleba che si consegna. Sono amministratori della cosa pubblica e rappresentano pure le minoranze”.

In ogni caso Di Donna non è candidata nella Lega, e Matteo Salvini ha spiegato in conferenza stampa, rispondendo ai giornalisti, che non gli è stata chiesta. “A me non sembra un atto incondizionato di fiducia, però mi limito a considerare che, fortunatamente, i voti restano al centrodestra e a Fitto, e che la serie estiva di Netflix foggiana è finita. Sventola, semmai, una bandiera bianca e non verde”.