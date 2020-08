Completamento bonifica area ex Enichem “Massima rassicurazione del ministro Costa”

Dalla fine del 2018, come gruppo Meetup 5 Stelle di Manfredonia abbiamo dato il via ad una serie di incontri con i dirigenti Eni e ministeriali: l’obiettivo è di vigilare sul completamento delle tanto attese opere di bonifica dell’area. Inoltre, dagli incontri con le associazioni sipontine sono scaturite delle proposte tecniche integrative –inerenti le fasi della bonifica- che abbiamo provveduto ad esporre nelle suddette sedi. Ieri, approfittando della presenza del Ministro, abbiamo chiesto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’opera e sugli sviluppi futuri. A breve, con la conversione in legge del decreto “semplificazione” verranno velocizzate le procedure per le opere di bonifica delle aree SIN e completate in un più breve arco temporale. Grazie anche all’attivismo del coordinamento cittadino “Salute e Ambiente”, impegnato da anni sia nello studio del problema sanitario (correlato al disastro ambientale Enichem) sia nel monitoraggio dell’opera di bonifica, il Ministro ha potuto prendere nota della proposta di istituire un comitato cittadino che possa ulteriormente vigilare sulle opere di bonifica (istanza che verrà depositata ed analizzata presso la direzione generale competente del ministero). Auspichiamo che la suddetta conversione in legge insieme allo sforzo dei rappresentanti regionali (ente con ampia competenza in materia ambientale) e quella del Ministro all’ambiente (dicastero competente per la “procedura di bonifica” e per l’allocazione di fondi specifici – quest’ultimi ampiamente a disposizione) possa portare –dopo diversi decenni- ad un risultato positivo per l’area, restituendo dignità ed integrità alla nostra terra e alle famiglie che hanno perso i loro cari. Come precedentemente ribadito, oltre alla bonifica, si dovrà anche ampiamente discutere della destinazione produttiva dell’area, oggi finanziata da questa giunta regionale con lo scopo d’istituire impianti di trattamento della plastica, oltre quelli previsti per il trattamento dei rifiuti organici e dei fanghi. Chiediamo alle forze istituzionali, politiche e sociali di questo paese di condividere e seguire questo impegno con il fine di far rinascere una città alla quale per troppo tempo è stato negato un futuro dignitoso.

Manfredonia 26.08.2020

MeetUp 5 Stelle

Dott. G. Totaro