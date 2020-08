Foggia, lavoratori in nero: sanzionata attività agricola

Foggia, 25 agosto 2020. Il 19 agosto 2020, nel corso dell’attività di vigilanza in agricoltura, è stata individuata un’azienda agricola impegnata nella raccolta del pomodoro che occupava 12 lavoratori, dei quali 9 di nazionalità bulgara. Nel corso dell’accesso è stata accertata la presenza al lavoro di un minore non collocabile al lavoro di nazionalità bulgara. Pertanto, è stata accertata la violazione all’occupazione di lavoratore “in nero”, con conseguente maxi-sanzione pari ad di € 4.320,00 nonché, in ottemperanza alla normativa vigente, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria sia il datore di lavoro che i genitori del minore.