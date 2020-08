Foggia, Oss: “Abbiamo vinto il concorso ma non ci fanno lavorare”

«Siamo vincitori di concorso e invece si continuano a rinnovare i contratti di colleghi entrati in servizio per l’emergenza Covid con rapporti di lavoro di due mesi e che poi sono stati prorogati… Ma stiamo scherzando?!», scrivono in una lettera alla Gazzetta, Isabella e Angelo, due degli operatori socio-sanitari idonei nella graduatoria del famigerato «concorsone» bandito dal Policlinico Riuniti per tutti gli ospedali e le Asl pugliesi. I due lavoratori (ma sono decine le sollecitazioni di questo tenore) lamentano di essere stati “scaricati” dalle aziende sanitarie che avrebbero dovuto assumerli dopo l’ufficializzazione dell’ultima graduatoria (18 aprile) in base al numero delle assunzioni già programmate per ogni singola Asl e nei due policlinici regionali (Bari e Foggia). E invece in corsia ci sarebbero ancora «tantissimi precari», come si sottolinea anche un po’ spregiativamente in alcune delle mail «con contratti rinnovati fino a gennaio 2021».