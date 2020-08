“Mercato del Venerdì”, continuano i controlli della Polizia locale: sequestri

Foggia, 25 agosto 2020. Lo scorso venerdì, come in tutti quelli che si sono susseguiti dopo la riapertura post lockdown, con non poche difficoltà dovute alla grave carenza di personale, il Comando di Polizia Locale di Foggia ha effettuato mirati controlli antiabusivismo commerciale, rispetto delle norme del Codice della Strada e rispetto delle norme anticontagio da coronavirus.

Venerdi scorso, in via Libero Grassi, gli agenti hanno effettuato un sequestro di merce consistente in oggettistica varia venduta sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione ed in condizioni igienico sanitarie precarie.

Sempre durante i controlli, sono stati allontanati alcuni parcheggiatori abusivi dall’area parcheggio tra via Natola e via Grassi e via Miranda e sanzionati tre parcheggiatori abusivi nel parcheggio di via Bonante così come prevede il Codice della Strada. Diverse anche le sanzioni per soste auto irregolari.

I controlli hanno riguardato anche le misure anticontagio da covid-19 avvalendosi della efficace collaborazione di personale addetto al Safety and Security.

Porre in essere questi servizi con personale ridotto all’osso che, tra l’altro, ha superato in media i 50 anni di età, diventa sempre più difficile e, per questo, auspichiamo al più presto nuove assunzioni con personale giovane e debitamente formato presso la Scuola di Polizia Locale che, entro l’anno dovrebbe aprire a Bari con una succursale su Foggia.

Gino Giorgione segretario regionale Uil fpl e Stefano Berardino segretario provinciale

Uil fpl Polizia Locale Foggia