Microcredito, esaurito il plafond messo in campo dalla Regione Puglia

E’ stata sospesa da ieri pomeriggio, lunedì 24 agosto, la possibilità di presentare le istanze di finanziamento nell’ambito della misura “Titolo II – Capo 3 Circolante”, varata dal Governo regionale per supportare, dinnanzi alla crisi economica causata dal diffondersi dell’emergenza sanitaria in corso, i liberi professionisti e le micro, piccole e medie imprese pugliesi operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi.

Per questa misura, ricordo, il Governo regionale aveva inizialmente stanziato risorse pari a 150 milioni di euro, poi aumentate sino a 239 milioni in ragione del grandissimo successo ottenuto da questo strumento pensato per finanziare, con una sovvenzione diretta pari al 20% di un nuovo finanziamento concesso da un soggetto accreditato (quota aumentabile fino al 30% nel caso di impegno al mantenimento, sino al 2022, degli stessi livelli occupazionali del 2019), le spese di funzionamento e i costi di gestione dell’attività di impresa.

Fonte: pugliain