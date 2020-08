Vieste, confiscati 5 cavalli vaganti sulla SS 89. Sindaco: “Linea dura”

“Da ieri notte è in corso un’operazione congiunta tra la Poliza Locale, Carbinieri Forestali, Carabinieri, Asl e Comune di Vieste che ha portato alla confisca di ben 5 cavalli incustoditi rinvenuti sulla strada SS 89 in località Piano Grande.

Il pronto intervento degli operatori ha evitato che gli animali potessero costituire grave pericolo per gli automobilisti con conseguenze drammatiche come già verificatesi in passato.

A tutela della sicurezza delle persone la linea dura intrapresa da questa amministrazione sta producendo i risultati sperati”.

Lo riporta il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.