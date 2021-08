Accompagnatori di pazienti negli ospedali pugliesi solo con Green pass

Foggia, 25/08/2021 – Con il green pass per accedere negli ospedali in Puglia. Gli accompagnatori di pazienti non positivi al Covid e pazienti con disabilità, potranno entrare nelle strutture sanitarie solo se saranno in possesso della certificazione verde. A sancirlo una disposizione del dipartimento Salute della Regione Puglia.

“L’obiettivo – viene specificato- è salvaguardare e tutelare la salute pubblica per contenere il contagio da Covid e allontanare il rischio che l’evolversi delle condizioni epidemiologiche possa portare a nuove misure restrittive”.