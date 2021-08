Incidente stradale a mezzo per trasporti sociali nel Foggiano

Orta Nova (Foggia), 25/08/2021 – “𝗖𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘁𝘁𝗮! Purtroppo nelle ultime ore siamo incappati in un incidente stradale con il mezzo che utilizziamo per i trasporti sociali. Per noi è un grande dispiacere, al di là del grosso danno economico, quanto per il grande disagio che stiamo arrecando a famiglie di ammalati, disabili ed anziani che adesso non potranno più richiedere i nostri servizi per un po’. I nostri volontari per fortuna stanno bene. Ci appelliamo al buon senso e all’altruismo di tanti nostri concittadini, chiedendo una mano per aggiustare quanto prima il nostro mezzo. Questi beni non sono i nostri, sono di tutta la comunità che ne fruisce quotidianamente. Se siete disposti ad aiutarci, contattateci”.

Lo riporta Misericordia Orta Nova.