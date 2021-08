Lopalco: “Possibile terza dose, medici no vax hanno studiato poco”

Foggia, 25/08/2021 – (corsera) Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, assessore alla sanità della Regione Puglia, il governo potrebbe autorizzare la terza dose di vaccino anti Covid. Da dove si parte?

«Se dovessimo stilare una lista di priorità, credo che dovremmo ricominciare da dove siamo partiti, cioè da operatori sanitari e anziani. Sono coloro che in qualche modo rappresentano l’anello debole della catena».

Cioé?

«Gli anziani , con particolare riferimento agli over 80 e ai più fragili con patologie, sono coloro che in questo momento, anche con due dosi di vaccino, corrono il rischio di avere una forma grave di infezione. Accanto a loro gli operatori sanitari che invece potrebbero trasmettere l’infezione alle persone più deboli. Quindi, se noi dobbiamo rafforzare l’immunità per un gruppo di popolazione, certamente il gruppo è quello».

Se il governo dovesse dare il via libera alla terza dose in autunno, quante persone dovrebbero riceverla in Puglia?

«Parliamo all’incirca di 100 mila persone. Siamo assolutamente pronti. La struttura organizzativa che abbiamo messo in campo riesce a somministrare 30 mila dosi al giorno. Se il governo dovesse decidere, il giorno dopo partiamo».

Intanto ci sono ancora operatori sanitari no vax in Puglia. E alcuni medici fanno pressione sui colleghi di medicina generale per avere l’esenzione dall’obbligo vaccinale o il certificato di astensione dal lavoro.

«Questi medici devono cambiare mestiere. Evidentemente hanno studiato poco e quel poco che hanno studiato non l’hanno neanche capito. Il percorso legislativo per fortuna c’è. Se non si vaccinano perdono il posto. E credo anche l’Ordine dei medici sia abbastanza sensibile su questo fronte». (corsera)