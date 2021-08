Manfredonia, chiusura parziale del traffico veicolare in prolungamento via G. Di Vittorio

Manfredonia (Foggia), 25/08/2021 – IL COMANDANTE Vista la nota pervenuta a mezzo pec il 18.08.2021 e assunta al protocollo comunale in pari data con n. 34374, con la quale la ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., con sede in Manfredonia (Fg) sulla S.P. delle Saline, Km 0,900, chiedeva la chiusura parziale del traffico veicolare in prolungamento via G. Di Vittorio, 150 mt prima del bivio per Zapponeta, al fine di poter procedere a lavori urgenti di sostituzione della condotta premente ISF Pineta, nel tratto compreso tra l’attra versamento ferroviario e l’impiant o di depurazione, il giorno 26 .08.2021;





Ritenuto che sussista no esigenze di sicurezza della circolazione ed interesse collettivo nella terminazione dei predetti lavori, essendo gli stessi di pubblica utilità ; Considera ta l’urgente necessità di dover disciplinare, per il tempo strettamente legato alla esecuzione di lavori, la circolazione veicolare nella zona interessata;





Ravvisata la necessità di vietare la sosta di tut te le categorie di veicoli sulla strada interessa te ai lavori; Visto il Decreto dell a Commissione Straordinaria n. 8 del 04.02 .2021 relativo alla titolarità dei procedimenti in caso di assenza del Dirigente incaricato ;



Visto l’art. 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 ( T.U.E.L.);



Visti gli artt. 5 c omma 3 , 7, 21 e 38 del vigente Codice della strada e s s .m m .i i . ;



O RDINA



L a chiusura parziale del traffico ve icolare ed il divieto di fermata il giorno 26 agosto nei pressi del prolungamento di via G. Di Vittorio, 150 mt prima del bivio per Zapponeta.





E’ fatto obbligo alla ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l. di :



– apporre la segnaletica individuata dal D.P.R. del 16 d icembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;



– posizionare apposito impianto semaforico temporaneo;



– garantire la sicurezza della circolazione e assicu rare il transito di tutti i veicoli assicurando la fluidità del traffico;











E’ fatto altresì obbligo all’ impresa di rendere visibile l’area sia di giorno che di notte e di delimitarla e segnalarla in modo da garantire la sicurezza della circolazione;

La ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l. dovrà provvedere, al termine dei lavori, al totale ripristino dello stato dei luoghi della zona interessata.





La ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l. è tenuta ad informare doverosamente l’utenza apponendo la prescritta segnaletica provvisoria ed a munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalle vigenti normative di settore per i lavori di che trattasi.





L’Istruttore

F.to Dr. Marco Murgo





IL COMANDANTE a.i. della POLIZIA LOCALE

F.to Comm. Sup. Dr. Lombardi Antonio





IL DIRIGENTE a.i.

F.to D.ssa Maricarmen DISTANTE