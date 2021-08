Manfredonia, “Nessuna giostra per il secondo anno di fila”

Manfredonia (Foggia), 25/08/2021 – “Ciao a tutti ragazzi. Per il secondo anno di fila, dopo tanti anni di LunaPark, non ci sarà nessuna giostra quest’anno. In molti ci avete chiesto nei giorni scorsi se ci fossero notizie al riguardo e non sapevamo cosa rispondervi perché non abbiamo mai avuto nessuna notizia ufficiale. Ora, a pochi giorni dal LunaPark, possiamo confermarvi che nemmeno quest’anno ci sarà nulla.