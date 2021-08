Nuovo incidente mortale in Puglia: perde la vita 21enne

Bari, 25/08/2021 – Incidente mortale alla periferia di Gioia del Colle: a perdere la vita Anthony Gemmati, un ragazzo di 21 anni. La vittima era a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando è andato a scontrarsi con una Fiat Punto guidata da una donna. La signora, rimasta ferita, è stata ricoverata all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Mentre per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma il ragazzo era già deceduto. Indagano i Carabinieri e la Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando ai primi rilievi, i due mezzi, viaggiavano in direzioni opposte e quindi l’impatto sarebbe stato frontale.