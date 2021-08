Quando l’arte vinse la guerra

Manfredonia, 24/08/2021 – “L’arte non si puó separare dalla vita. È l’espressione della più grande necessità della quale la vita è capace”.

Così disse il grande artista americano Robert Henri. Fin dalla nascita dell’uomo l’arte è stata il mezzo attraverso il quale l’uomo ha mostrato la sua vita, i suoi sentimenti, la sua anima. La preservazione dell’arte è quindi volontà e dovere della tutela dell’umanità. La storia ci ha insegnato che ad individui che diffondono, creano e amano l’arte si sono contrapposti uomini o esseri che, consci della sua importanza, utilizzavano la guerra e la loro temporanea supremazia per derubare, se non distruggere la cultura di un popolo o di una nazione.

Fu il Congresso di Vienna del 1815 a stabilire che la spoliazione sistematica di opere d’arte – fino ad all’ora perpetrata da Napoleone Bonaparte – è contraria ai principi di giustizia e alle regole della guerra moderna. All’epoca molte furono le opere sottratte ed andate distrutte, come Il gioiello di Vicenza del Palladio, il tesoro della Basilica di San Marco, la nave ammiraglia della flotta della Serenissima e il “Bucintoro”. L’Italia e tutta l’Europa pagarono a caro prezzo una barbarie che si ripetè più di un secolo dopo a causa della Germania nazista di Adolf Hitler, pittore fallito che non riuscì ad entrare nell’Accademia di Vienna.

Alle confische e ai furti ai danni delle nazioni conquistate e delle famiglie ebree, alcune delle quali importanti collezioniste d’arte (ad esempio i Rothschild, a cui vennero tolti centinaia di quadri, statue e pezzi vari), seguirono i furti in un’Italia divisa tra Asse e Alleati, fino ad arrivare al “Nerobefehl” (decreto Nerone), con cui veniva autorizzata la distruzione di tutte le strutture tedesche, compresi magazzini e il loro prezioso contenuto. Per fermare questa razzia, l’allora presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt istituì, nel 1943, il programma “Monuments, Fine Arts, and Archives” (MFAA), una task force di quasi 400 tra professori universitari, storici dell’arte, curatori e direttori di museo, passati alla storia come Monuments Men, che vestirono la divisa militare e rischiarono la vita per proteggere i capolavori della nostra storia. A questo proposito il generale Dwight D. Eisenhower, comandante delle forze alleate, nello sbarcare in Italia disse: “Stiamo per invadere un Paese ricco di storia, di cultura e d’arte come pochissimi altri. Ma se la distruzione di un bellissimo monumento può significare la salvezza di un solo G.I. (termine che indicava i soldati di Esercito e Aeronautica) , ebbene, si distrugga quel bellissimo monumento.”

La MFAA, fino al suo scioglimento nel 1946, riuscì a recuperare milioni di opere, destinate al mai realizzato Führermuseum, provenienti da musei, palazzi, chiese, collezioni private, con l’obbiettivo finale di restituirle ai legittimi proprietari, e a proteggere dai bombardamenti alcuni fondamentali siti culturali. Non sono mancati morti e opere distrutte o disperse, come l’intera Abbazia di Montecassino (bombardata), Ritratto di giovane uomo (Raffaello), Vergine e Bambino (Ghirlandaio). Si stimano ancora migliaia di opere disperse o ubicate in musei tedeschi, di dubbia provenienza, che aspettano di tornare al luogo di appartenenza.

Difendere l’arte poteva essere considerato uno spreco di mezzi, risorse e uomini. Difendere l’arte poteva passare completamente in secondo piano quando vi erano milioni di morti, ma non fu così.

L’arte è una rappresentazione materiale di quello che sentiamo, non è oggettività pura. L’arte è la traccia tangibile della nostra anima; è voce, urlo, sussurro. Se l’arte viene violata, ha un grido potente udibile ovunque, ma è una nostra scelta essere sordi o ascoltare, e quindi agire per proteggerla, preservarla, curarla. L’arte rende eterna la nostra vita e, come diceva Picasso, spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità.

A cura di Piercosimo Zino