San Severo, banda di minorenni picchia due ragazzi: uno è disabile

San Severo (Foggia), 25/08/2021 – (youfoggia) “Ieri sera siamo stati contattanti dal sig Franco Michele, il papà di due piccoli ragazzi, 11 e 12 di cui uno affetto da autismo che sono stati violentemente picchiati intorno alle ore 17-30. Davanti al teatro di San Severo. La cittadina è ormai allo sbando, in pieno pomeriggio due bambini non sono più liberi di girare in bicicletta per le strade centrali, a pochi passi dalla propria casa senza i genitori.

Ormai non solo sono vittime ingenue di omicidi ma anche vittime di ritorsioni nei confronti di un papà che non fa che svolgere in maniera diligente il suo lavoro.

Il sig Franco é un vigilantes del Comune di San Severo e secondo quanto dallo stesso detto solo questo può essere il motivo per il quale i suoi due figli oggi inconsciamente hanno dovuto affrontare una tale aggressione. Già ben altre due volte i due piccoli sono stati strattonati da tre quattro ragazzi. Ieri invece sono stati malmenati, con schiaffi, pugni e calci sulla schiena, gambe da tre, quattro ragazzi su dei monopattini.

Di certo qualcuno ha visto, nessuno é intervenuto, ma hanno chiamato la mamma perché arrivasse a prendere i suoi piccoli, che seduti sulla panchina davanti al teatro, abbracciati piangevano e si disperavano per i dolori. Appena arrivata la signora Franco ha chiamato la polizia che non avevano pattuglie disponibile per arrivare sul posto”. (youfoggia)