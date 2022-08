Cerruti, rabbia per commenti sessisti alla sua foto con 8 medaglie europee

FOGGIA, 25/08/2022 – (corriere) La star italiana del sincronizzato: «Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo».

Alla stupidità umana non c’è purtroppo mai limite. E stavolta a farne le spese è la regina del nuoto sincronizzato italiano, Linda Cerruti, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto per celebrare i suoi podi, sei medaglie d’argento e due di bronzo, agli ultimi Europei di Roma. Ed è stata sommersa da commenti volgari e sessisti.

La foto, che la ritrae in spiaggia in una posa tipica del nuoto sincronizzato (a testa in giù e in spaccata) con le otto medaglie appese alle gambe, doveva celebrare tutti i suoi successi, ma il risultato non è stato quello sperato. Ripreso da tutte le testate giornalistiche, sotto gli articoli che facevano riferimento all’iconico scatto postati sui vari social network si è scatenata una vera e propria orda di commenti volgari e sessisti che ha sconvolto tanti, compresa la stessa Cerruti che in un lungo post pubblicato su Instagram si è sfogata per quanto accadut, parlando dell’ennesimo scempio di chi si nasconde dietro a una tastiera. (corriere)