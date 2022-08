Festa Patronale, Fabrizio: “Siamo ancora in ferie, ma non di polemiche”

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/08/2022 -“Eh si, la città ha dato dimostrazione di potersi espandere, spostando il suo baricentro verso il mare ed allargare le sue vedute verso un bene prezioso, che il Signore ha fatto dono alla nostra Manfredonia. E perché non approfittarne? Beh è ciò che si sta provando a realizzare, senza esecrare le tradizioni come qualcuno vuol far credere.

Quale città può vantare un Castello, uno Stadio con vista sul mare e tanto di più, come ad esempio la realizzazione del porto Turistico e di una piattaforma ampia come Piazza Maestri d'Ascia e tutto questo è la palese dimostrazione da che parte il nostro sguardo deve volgersi per offrire un forte richiamo turistico. Manfredonia è una cartolina di colori grazie al mare, da valorizzare e che ci pone in una situazione marcatamente favorevole. Ma per alcuni desta orrore la possibilità di poter accogliere una folla importante in maggiore sicurezza, durante le manifestazioni ed eventi, così come è accaduto nel carnevale estivo, dove il test degli spettacoli al mare ed il test della sicurezza sono stati superati brillantemente.

Ma nessun colpo alle tradizioni religiose, che restano rigorosamente nello stato in cui sono ed erano. Allora giù polemiche ed ancora polemiche da parte di qualcuno incapace di lungimiranza. Il cambiamento degli eventi in città passa attraverso scelte regolate non solo dalla maggiore sicurezza che si ottiene grazie a questa scelta, ma anche da strategie volte a facilitare le operazioni del montaggio e smontaggio degli impianti necessari agli eventi, oltre al fatto di essere più lontani dal centro abitato, migliorando la capacità sonora ed evitando che l’audio possa provocare disagio alle abitazioni, inoltre godendo di un indubbio e meraviglioso sfondo.

Alzare lo sguardo guardando oltre, è possibile, lasciando inalterate le tradizioni religiose, ma evolvendo verso un percorso virtuoso scegliendo il mare come elemento di distinzione da chi non ha in dote tale fortuna e questo atteggiamento ci fa ONORE. Buona Festa di Maria Santissima di Siponto a tutti”.