La sipontina Sofia Armillotta alla Pallacanestro Vigarano U19

(nota stampa) Manfredonia, 25 Agosto 2022.

Altro innesto per la compagine Under 19 della Pallacanestro Vigarano. La società del patron Marco Gavioli annuncia la firma di Sofia Armillotta: play/guardia, classe 2006, 163 centimetri.

La neo giocatrice biancorossa ha iniziato il suo percorso cestistico alla SSD Angel (società prettamente maschile) di Manfredonia (Fg), dal mini basket alle giovanili, partecipando ai campionati under 13 e 14 Elite Puglia.

All’età di 14 anni approda alla FEBA Civitanova Marche, con cui partecipa ai campionati giovanili e guadagna, nella scorsa stagione, diverse convocazioni in Serie A2. Sempre nell’ultima stagione partecipa alle Finali nazionali under 17, raggiungendo un ottimo risultato. Ora, la nuova esperienza alla Pallacanestro Vigarano.

“Sono contenta che Vigarano mi stia dando questa opportunità di crescita – racconta Sofia -, cercherò di dare il massimo impegnandomi con determinazione per offrire il mio apporto al raggiungimento degli obiettivi della società”.