Lavoro e benessere psicologico: in aumento le richieste di “terapeuti aziendali” da parte di imprese e dipendenti

Nel 2022, 1 richiesta di assistenza psicologica su 5 è connessa a problematiche di carattere lavorativo. È questa la fotografia scattata da Serenis.it, piattaforma di psicoterapia online che supporta le persone nella scelta dello psicologo più idoneo alla loro personalità e alle loro esigenze.

Questi dati emergono da uno studio realizzato da Serenis (www.serenis.it) sui suoi utenti ed evidenziano come le motivazioni che ricadono nella sfera lavorativa siano il principale driver che convince le persone a ricorrere all’uso dei servizi offerti da questa piattaforma. Solo le preoccupazioni per le decisioni da prendere (23%) si presentano con una maggiore frequenza tra gli utenti.

Silvia Wang, co-founder di Serenis, scende nel dettaglio e fa luce sugli aspetti del posto di lavoro che influenzano maggiormente il benessere mentale dei dipendenti: “Le motivazioni per cui si richiede l’intervento del terapeuta sono le più disparate – spiega – A livello individuale, pesano la pressione sociale, la paura di non essere all’altezza, le ansie legate a ruolo e stipendio o a dinamiche di demansionamento e mobbing, oltre che problemi esterni all’area lavorativa (ad esempio di ansia generalizzata o problemi nella coppia) che inevitabilmente si riflettono sulla dimensione professionale”.

Serenis, aumentano le richieste di psicologo da PMI e grandi realtà industriali

Non è un caso che l’inserimento di un servizio di assistenza psicologica tra i benefit aziendali sia diventato un vero e proprio trend in crescita. A confermarlo è ancora Serenis, che ha osservato da inizio anno un incremento considerevole di richieste da parte di PMI e grandi realtà industriali per poter offrire ore gratis di psicoterapia ai propri collaboratori.

La salute mentale, infatti, ha assunto una rilevanza tale che i dipendenti, oltre a poter godere del bonus Psicologo, possono sfruttare questo nuovo benefit, considerato in alcuni contesti imprenditoriali più importante dei tradizionali buoni pasto e della mensa aziendale.

Ciò si è verificato, ad esempio, nella stessa Serenis, che ha offerto ai propri collaboratori la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di psicoterapia fornito dalla sua piattaforma. Così come in imprese come Velasca e TantoSvago, che hanno stretto una partnership con questo portale online per consentire ai propri dipendenti di ricevere un supporto psicologico. D’altronde, il successo di un’azienda dipende dai singoli componenti che vi lavorano: maggiore è l’attenzione al benessere mentale dei dipendenti, più ne beficerà l’azienda intera. (nota stampa)