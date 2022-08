Manfredonia. Consiglieri minoranza: “Che sia una buona festa per tutti, polemiche a parte”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 25 agosto 2022. “Siamo sinceramente convinti che la Festa Patronale possa e debba essere anche per chi è impegnato in politica e nelle istituzioni locali un’occasione ed un motivo di unità e di condivisione all’insegna dei valori che ci accomunano. Pertanto, se abbiamo deciso di uscire con un comunicato sull’argomento non è per rinfocolare sterili polemiche quanto per dar voce ai tanti che come noi non hanno compreso il perché di alcune modifiche lette nel programma pubblicato dall’Amministrazione comunale e quindi per chiederne pubblicamente ragione.

Le risposte francamente non ci convincono e quindi ci limitiamo a prendere rispettosamente atto che si tratta di scelte che l’Amministrazione ha deciso di adottare e di cui si assume le responsabilità.

Questo però non ci esime dal rimarcare che in ordine ai motivi di sicurezza che avrebbero indotto a optare per Piazza Maestri d’Ascia rispetto a Piazza Duomo un recente verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dice tutt’altro”.

I Consiglieri di Minoranza:

Massimo Ciuffreda, Raffaele Fatone, Giulia Fresca, Michele Iacoviello, Gaetano Prencipe, Francesco Schiavone, Gianluca Totaro, Maria Teresa Valente, Mariarita Valentino