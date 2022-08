Manfredonia, parcheggi “selvaggi” in via Stella, previsti dissuasori

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/05/2022 – “Considerato che in Via Stella, nel tratto compreso tra C.so Roma e C.so Manfredi, privo di marciapiedi su ambo i lati, sussiste una oggettiva situazione di pericolo per i pedoni in transito, non essendovi installato alcun tipo di dispositivo che circoscriva l’area riservata ai pedoni stessi.

Considerato, inoltre, che nonostante il divieto di fermata (debitamente segnalato con segnaletica verticale) e la vigilanza esercitata dalla Polizia Locale, gli automobilisti sostano i propri veicoli disordinatamente, creando intralcio e pericolo alla sicurezza della circolazione stradale ed in particolare al flusso pedonale”.

Atteso pertanto che è opportuno, per motivi di pubblico interesse, installare i dissuasori nel tratto di Via Stella compreso tra C.so Roma e Via Stella, su ambo i lati, atti ad impedire la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale”. Per tale ragione il dirigente comunale Giuseppe DI TULLO ha ordinato l’installazione di dissuasori della sosta in Via Stella, su ambo i lati, nel tratto compreso tra C.so Roma e C.so Manfredi, confacenti all’ambiente urbano (e, più precisamente dello stesso tipo diquelli installati lungo la via parallela, denominata Vittori Pisani.