Manfredonia, riparata passerella per disabili danneggiata dai vandali

Una settimana fa era stata oggetto di atti vandalici da parte di balordi che avevano utilizzato parti di passerella per appiccare un faló. La volontà di tutelare e garantire i diritti dei più fragili è stata più forte dello scoramento per l’accaduto. Questa Amministrazione, ancora una volta, sul tema delle fragilità sociali ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per non lasciare indietro nessuno. Il mare è di tutti e per tutti.