Meteo Puglia: torna il caldo ma per poco, temporali nel weekend

FOGGIA, 25/08/2022 – (adnkronos) Nelle prossime ore tornerà un po’ di caldo al Nord, dopo giorni gradevoli e miti; al Sud il tempo migliorerà lentamente grazie all’allontanamento del Ciclone Balcanico verso la Grecia.

In questa fase dinamica il caldo in aumento sarà però precursore di temporali più intensi nel weekend, soprattutto al Nord, per un nuovo cambio di scenario: dopo un paio di giorni a 33/34°C tornerà l’aria fresca atlantica da sabato con un calo termico e il rischio grandine. Insomma una fine di agosto ballerina, all’interno della quale comunque non mancheranno ampi momenti della giornata completamente soleggiati e piacevoli.

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, indica il rischio di qualche fenomeno intenso tra venerdì notte e sabato mattina con l’arrivo di correnti dalla Francia e dalla Svizzera decisamente instabili. Il rischio grandine sarà localizzato, come sempre, ma elevato; durante il weekend le schiarite invece domineranno lungo le coste. Con i temporali, anche intensi, le giornate sono comunque spesso soleggiate per molte ore e presentano un’aria frizzantina, leggera e più secca dopo il passaggio della burrasca.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 25. Al Nord: dal pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro: un po’ instabile sul basso Lazio. Al Sud: temporali in Calabria, meno probabili altrove.

Venerdì 26. Al Nord: soleggiato e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: cielo poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne.

Sabato 27. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio o temporale su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: prevalenza di sole salvo addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Tendenza. Domenica ancora molto instabile con frequenti temporali, specie al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Da lunedì tempo più soleggiato. (adnkronos)