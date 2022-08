Padre Pio: ecco il trailer del film di Abel Ferrara girato sul Gargano

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 25/08/2022 – Verrà presentato alla Giornate degli Autori alla 79 esima edizione del Festival di Venezia Padre Pio, il film di Abel Ferrara con protagonista Shia LaBeouf nei panni del santo. Variety ha diffuso il trailer ufficiale del film, del quale è uscita qualche settimana anche una clip, che segna il ritorno di LaBeouf sullo schermo dopo il passo indietro nel 2020 dopo le accuse della sua ex fidanzata.

Ferrara ha spiegato che è stato Willem Dafoe a consigliarlo su chi avrebbe dovuto contattare per la parte di Padre Pio, e dopo qualche videochiamata l’attore ha accettato di immergersi completamente nel ruolo: “È il tipo di attore che in un secondo balza sulla sua jeep e corre in un monastero in California”.

Quando poi LaBeouf è arrivato a Fiumicino, indossava un saio. Subito dopo si è recato in un monastero del sud Italia, dove si sono svolte le riprese, e ha dormito nello stesso letto di Padre Pio. Ferrara ha sottolineato che il film è stato sostenuto dall’ordine di Padre Pio e che i monaci che vediamo sullo schermo sono veri. LaBeouf sarà a Venezia, ma non parteciperà alle attività stampa. (badtaste)