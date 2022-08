Sorteggio Champions League: Inter con Bayern e Barça, Juve col Psg

FOGGIA, 25/08/2022 – (ansa) È un vero e proprio girone di ferro quello nel quale è stata sorteggiata l’Inter per l’edizione 2022-2023 della Champions League. I rossoneri dovranno vedersela con Barcellona e Bayern Monaco oltre che con il Viktoria Plzen.

Anche per il Napoli le cose sono serie dovendo affrontare Ajax e Liverpool oltre ai Ranger di Glasgow. Per i campioni d’Italia del Milan c’è l’insidia Chelsea mentre la Juventus trova il Psg delle meravigile e il Benfica. Il sorteggio è stato effettutato a Istanbul, scelta in quanto sarà anche la città che, allo stadio Ataturk, ospiterà la finale. A causa dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre), le partite dei vari gruppi si esauriranno in sole otto settimane, dal 6/7 settembre all’1/2 novembre.

IL SORTEGGIO LIVE

Questi i gironi della prima fase della Champions League, determinati dal sorteggio a Istanbul:

– Gruppo A: Ajax (Ola) Liverpool (Ing) Napoli (Ita) Rangers (Sco)

– Gruppo B: Porto (Por) Atletico Madrid (Spa) Bayer Leverkusen (Ger) Bruges (Bel)

– Gruppo C: Bayern Monaco (Ger) Barcellona (Spa) Inter (Ita) Viktoria Plzen (Cec)

– Gruppo D: Eintracht Francoforte (Ger) Tottenham (Ing) Sporting Lisbona (Por) Olympique Marsiglia (Fra)

– Gruppo E: Milan (Ita) Chelsea (Ing) Salisburgo (Aut) Dinamo Zagabria (Cro)

– Gruppo F: Real Madrid (Spa) Lipsia (Ger) Shakhtar Donetsk (Ucr) Celtic (Sco)

– Gruppo G: Manchester City (Ing) Siviglia (Spa) Borussia Dortmund (Ger) FC Copenaghen (Dan)

– Gruppo H Paris SG (Fra) Juventus (Ita) Benfica (Por) Maccabi Haifa (Isr) (ansa)