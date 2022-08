Un cane d’assistenza per Serena, affetta da epilessia: parte raccolta fondi

FOGGIA, 25/08/2022 – “Salve a tutti, sono Serena e ho 13 anni. Il 2 novembre di due anni fa è cambiata la mia vita! Ero seduta a tavola con i miei genitori e mio fratellino, stavo mangiando dei chicchi d’uva, quando all’improvviso BUIO TOTALE.

Mi sono ripresa da quel buio e mi sono ritrovata seduta sulla sedia a dondolo di casa circondata da operatori del 118, vedo mia madre preparare una valigia e poi subito in ambulanza per ricovero in ospedale. Diagnosi: EPILESSIA! Non sapevo e forse non so ancora adesso cosa sia di preciso, l’unica mia certezza è che all’improvviso ho dei BLACKOUT: perdo attimi della mia vita!