Abusi sessuali sacerdote di Manfredonia. Salvatore Mazzamurro: “Non è un caso isolato, bisogna denunciare”

Manfredonia – “Ascoltare queste notizie, da fedele, fa male. Sono credente, credo nella Diocesi, abbiamo avuto collaborazioni in questi anni. Da qui, la notizia di questi presunti abusi sessuali di un sacerdote mi rammarica e mi lascia riflettere. Chiedo di organizzare un incontro con il Prefetto di Foggia, il Questore, il sindaco di Manfredonia, i referenti del Commissariato di P.S., del locale Comando dei Carabinieri, per formalizzare un esposto/denuncia contro ignoti. Il tutto a favore di questi ragazzi, per rompere questo muro di omertà“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il dr. Salvatore Mazzamurro, in qualità di legale rappresentante unico provinciale dell’associazione Sant’Orsola – Casa dei giovani, di Manfredonia.

Il riferimento è all’esclusiva di StatoQuotidiano.it riferita a presunti abusi sessuali avvenuti 2 anni nel centro sipontino da parte di un sacerdote. Il timore è che casi simili abbiano interessato altri sacerdoti del posto. Si attendono riscontri ufficiali. Si ipotizzano delle denunce già presentate alle forze dell’ordine.

“Come Associazione – dice Mazzamurro – aiutiamo ragazzi nell’intera Provincia di Foggia, in primis a Manfredonia, da casi di micro-criminalità a situazioni di dipendenze da alcool e droghe. Ad oggi – continua – non esiste un punto d’ascolto a Manfredonia, uno sportello telematico, dove questi ragazzi si possono recare. Gli uffici dei Servizi Sociali non bastano, anche perchè non facciamo riferimento a canoni di locazione, bonus, o affidamenti, ma a fragilità personali di tanti giovani”.

“Negli anni – continua – sono riuscito a creare un forte rapporto con molti di questi ragazzi, in collaborazione con la giustizia riparativa, attraverso la quale i ragazzi cercano di riprendere un percorso di aggregazione sociale, per interrompere un modello di vita che non gli appartiene”.

“Invito tutti i ragazzi a denunciare anche privatamente alla nostra associazione (lo stesso vale per la nostra testata giornalistica: segreteria@statoquotidiano.it o numero whatsapp: 388.3536507,ndr) per fermare questo triste fenomeno”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it