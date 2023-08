Bimba di 7 anni denuncia: “Presa a cinghiate da mamma”

SALERNO – Una bambina di sette anni ha raccontato ai carabinieri di essere stata picchiata a colpi di cinghiate dalla madre e dal nonno materno. La vicenda, di cui scrive il quotidiano La Città di Salerno, si sarebbe verificata nelle scorse settimane a Battipaglia, città della Piana del Sele. L’allarme è scattato in una torrida domenica pomeriggio di luglio. La piccola è stata notata da un passante tra le strade di Battipaglia.

Era sola, svestita e abbandonata.

Ai carabinieri, allertati dal cittadino, ha raccontato di essere stata picchiata dalla mamma e dal nonno. Segni di violenza che sono emersi anche dagli accertamenti clinici a cui è stata sottoposta in ospedale. Mamma, padre e nonno sono indagati per maltrattamenti in famiglia e abbandono d’incapace.

La piccola, che dovrà essere ascoltata nel corso dell’incidente probatorio richiesto dalla Procura, ora vive in casa della zia paterna. Le indagini serviranno a ricostruire il contesto nel quale sarebbero maturate le violenze. Lo riporta l’agenzia Ansa.