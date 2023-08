Capogruppo PD Apricena aggredito, individuato presunto autore

FOGGIA – Sarebbe stato individuato, e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri e magistratura, il giovane che questa mattina avrebbe dapprima aggredito un ragazzo di 13 anni figlio del capogruppo del Partito Democratico di Apricena, nel foggiano, Michele Lacci e poi lo stesso politico intervenuto per chiedere spiegazioni in merito allo schiaffo ricevuto dal ragazzino.

Si tratterebbe di un 19enne con precedenti di polizia.

“Ero in studio con mio figlio di 13 anni, quando quest’ultimo si è allontanato per fare una commissione – ricostruisce Michele Lacci che è un architetto – e transitando davanti ad un bar incrocia lo sguardo di un giovane che, senza alcun motivo, sferra a mio figlio un ceffone. Una volta appreso l’accaduto mi reco davanti al bar e alla nostra vista, il giovane si scaglia contro di me sferrandomi prima un pugno in pieno volto e poi, mentre io e mio figlio cerchiamo di allontanarci, puntandomi una pistola alla tempia.

È stato bloccato da un avventore che si trovava nei pressi del bar, così come sono intervenuti in mia difesa anche i gestori ed altra gente”.

Il capogruppo del PD insieme al figlio si reca in ospedale per le cure del caso. Dieci giorni di prognosi per lui, qualche giorno in meno per il figlio. “Quello che amareggia e preoccupa è la facilità con cui questi giovani compiano aggressioni e il timore che questi episodi possano accadere con frequenza” il commento di Lacci. Lo riporta TeleFoggia.