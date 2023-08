Come investire in Criptovaluta nel 2023?

Stai cercando di investire in criptovaluta?

È essenziale sapere dove acquistarlo e conservarlo. Gli investimenti in criptovalute stanno diventando ogni giorno più accessibili con una serie di scambi, simili a quelli utilizzati per gli investimenti tradizionali, disponibili. Puoi creare un account in pochi minuti.

Ma, proprio come investire in qualsiasi asset, fare la tua ricerca su una valuta particolare prima di investire può essere saggio. Se ti stai chiedendo come investire in criptovaluta per la prima volta, i seguenti cinque passaggi possono aiutarti a iniziare:

Scegli in quale criptovaluta investire

Seleziona uno scambio di criptovaluta

Esplora le opzioni di archiviazione e portafoglio digitale

Decidi quanto investire

Gestisci i tuoi investimenti

Passaggio 1: scegli in quale criptovaluta investire

Allo stesso modo in cui valuteresti i potenziali rischi e la salute finanziaria di un’azienda prima di acquistarne le azioni, vorrai comprendere e valutare attentamente le diverse caratteristiche uniche di ogni criptovaluta che stai prendendo in considerazione per l’investimento.

Puoi scegliere di investire in una o più criptovalute diverse.

Il controllo delle criptovalute può essere più difficile perché sono diventate un veicolo popolare per le frodi, come gli schemi pump-and-dump. Questi rischi potrebbero farti pensare a come investire in criptovaluta senza cadere vittima di una truffa.

Ricorda che è tua responsabilità analizzare il rischio di investimento di una determinata criptovaluta e che gli esperti di social media potrebbero non avere in mente i tuoi migliori interessi.

Sebbene tu possa essere in grado di ridurre al minimo la tua esposizione al rischio di frode e sicurezza informatica investendo attraverso una piattaforma ampia e affidabile come quella che puoi trocare qui: https://quantumprimeprofit.io/it/, poiché l’intero settore non è regolamentato, è impossibile eliminare questo rischio.

Passaggio 2: seleziona uno scambio di criptovaluta

La criptovaluta deve essere acquistata tramite uno scambio o una piattaforma di investimento, come Stash. Alcuni fattori che potresti voler considerare quando selezioni uno scambio sono la sicurezza, le commissioni, il volume degli scambi, i requisiti di investimento minimo e i tipi di criptovaluta disponibili per l’acquisto su un determinato scambio.

Passaggio 3: considera le opzioni di archiviazione e portafoglio digitale

Le criptovalute sono interamente digitali, quindi hai bisogno di un posto digitale per conservare le monete che devi. Un’opzione, secondo Feldman, è la tua piattaforma di investimento.

Se scegli di non detenere la tua criptovaluta sulle piattaforme più popolari, avrai bisogno di un portafoglio crittografico; questi detengono le chiavi private che ti consentono di accedere alla tua crittografia sbloccando l’identità digitale associata alla tua proprietà, registrata sulla blockchain. Puoi optare per un portafoglio digitale “caldo” o “freddo”.

Un portafoglio caldo è accessibile via Internet e generalmente più conveniente. Un portafoglio freddo è un dispositivo di archiviazione fisico, molto simile a un’unità USB, che mantiene le tue chiavi di criptovaluta completamente offline e generalmente più sicure.

Step 4: Decidi quanto investire

Proprio come qualsiasi investimento, l’importo che scegli di investire in criptovalute dipenderà da molti fattori, come il budget, la tolleranza al rischio e la strategia di investimento. Ti consigliamo inoltre di considerare eventuali requisiti minimi di investimento e costi di transazione, che variano a seconda degli scambi di criptovalute.

Passaggio 5: gestisci i tuoi investimenti

La criptovaluta è un investimento unico perché può essere utilizzata per acquistare cose e può anche essere tenuta come investimento a lungo termine; il modo in cui gestisci le tue partecipazioni in criptovalute dipende dalla tua strategia e dai tuoi obiettivi di investimento.

Potresti considerare di applicare lo Stash Way, una filosofia incentrata su investimenti regolari, diversificazione e investimenti a lungo termine.

Investimenti correlati da esplorare

Se non sei ancora pronto per immergerti nella criptovaluta, ci sono alcuni investimenti correlati da considerare. Ad esempio, alcuni Exchange Traded Funds (ETF) offrono “modi di giocare” nel mercato delle criptovalute, ma non detengono direttamente la criptovaluta o i suoi derivati.

In generale, questi ETF detengono azioni in società con esposizione o coinvolgimento in processi che interagiscono o supportano i mercati delle criptovalute partecipando al mining o semplicemente detenendo grandi posizioni di bilancio in criptovalute.

Questi investimenti ti consentono di dilettarti in questo panorama emergente senza fare il grande passo con le criptovalute. (nota stampa).