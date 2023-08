Foggia, ricorso per la Serie B: il Tar anticipa l’udienza

FOGGIA – La corrente estate è stata popolata da ricorsi e controricorsi per quarta squadra promossa in Serie B. Una battaglia legale che interessa anche il Foggia, che nella serata del 23 agosto in una nota ha parlato anche di questa stessa: “[…] Infine, ricordiamo che la dirigenza, coadiuvata da un team di esperti, si sta adoperando per provare a chiudere, a nostro favore, la battaglia legale che ci vedrà tra i protagonisti, il prossimo 29 agosto, davanti al Consiglio di Stato. Si tratta di una lotta che deve vederci tutti uniti con un unico cuore: quello rossonero“. Nelle ultime ore, inoltre, si registra una novità anche fronte Tar Lazio.

Foggia, viene anticipata l’udienza straordinaria del Tar Lazio

“[…] Proprio a proposito di battaglia legale, va registrato l’anticipo dell’udienza straordinaria del Tar Lazio, inizialmente programmata per il Foggia il prossimo 26 di settembre: il Tar Lazio ha invece anticipato la discussione del ricorso del club rossonero al 4 di settembre.

A questo punto, prende corpo l’ipotesi che l’avvio della stagione ufficiale del Foggia – da calendario impegnato a Taranto per la prima di campionato domenica 3 settembre – possa essere sospeso in attesa dei verdetti definitivi“. Lo riportano i colleghi di Telefoggia in un servizio video di ieri (24/08/2023) dedicato ai rossoneri. Lo scrive il sito lagoleada.