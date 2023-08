“I poveri mangiano meglio dei ricchi”, è bufera su Lollobrigida

ROMA – Fanno discutere le parole del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che al Meeting di Rimini ha dichiarato: “Spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, perché cercando dal produttore l’acquisto a basso costo comprano qualità”. Una frase che non è passata inosservata e che ha generato duri attacchi da parte dell’opposizione e commenti al vetriolo sui social, dove #Lollobrigida è diventato trending topic.

Capisco che sia il governo del merito familiare ma puoi nominare ministro un cretino del genere? "I poveri mangiano meglio dei ricchi". Pazzesco. È fin troppo evidente che lui non ha mai visto come mangiano i poveri.

Se e quando mangiano. 🤬#Lollobrigida pic.twitter.com/ms4ns5ZrHF — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) August 24, 2023

SCHLEIN: NON C’È NEMMENO BISOGNO DI PARODIE

“Mi occupo soprattutto di quegli italiani che fanno fatica a fare la spesa e sono tanti, nonostante abbia visto che purtroppo c’è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi. Non servono neanche le parodie quando hai un governo che vive su un altro pianeta”, dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della Festa dell’Unità di Bologna, commentando le parole pronunciate dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. “Noi ci occupiamo, con la battaglia sul salario minimo, insieme alle altre forze di opposizione- aggiunge-, proprio di chi fa fatica ad arrivare alla fine della settimana e non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena”, conclude.

Dopo aver appreso che i poveri mangiano meglio dei ricchi la Mensa Caritas ha ottenuto 3 Stelle Michelin.#Lollobrigida pic.twitter.com/D1ccLLMUnP — Rostokkio (@rostokkio) August 24, 2023

CARAMIELLO (M5S): PAROLE DI LOLLOBRIGIDA COME UNO SCHIAFFO

“Ci siamo abituati, ma stavolta il ministro Lollobrigida si è superato, prendendo un granchio gigantesco, certo non quello blu. Dire durante il meeting di Rimini che da noi i poveri molto spesso mangiano meglio dei ricchi è semplicemente uno schiaffo a tutte quelle persone oggi in drammatica difficoltà, che fanno fatica a fare la spesa schiacciate da un’inflazione dei generi alimentari ancora su livelli altissimi. Diventano oggettivamente intollerabili dichiarazioni di questo tipo da parte di un ministro sempre più inadeguato”, comunica in una nota Alessandro Caramiello, capogruppo M5S in Commissione agricoltura alla Camera. Lo riporta l’agenzia DIRE.