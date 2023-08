Le stringe le mani al collo per soffocarla, 40enne garganico denunciato

RIMINI – Lei, cameriera, ha conosciuto il suo aguzzino mettendo in ordine le stanze del residence dove lui alloggiava con alcuni colleghi. Un’amicizia diventata qualcosa di più quando per 15 giorni è andata a trovarlo in ospedale dov’era stato ricoverato dopo un incidente. Nel momento della dimissione, visto che la sua azienda lo aveva lasciato a casa, le ha chiesto se poteva trasferirsi per un periodo da lei.

È iniziata così la loro convivenza cui hanno messo drasticamente fine i carabinieri martedì scorso quando al 40enne, originario di San Giovanni Rotondo (Foggia), hanno notificato un’ordinanza cautelare firmata dal Gip Vinicio Cantarini su richiesta del Pm Luca Bertuzzi, che lo obbliga a stare a non meno di 300 metri dalla donna e gli vieta di contattarla con qualsiasi mezzo.

L’uomo, in preda all’ennesimo raptus, le ha messo le mani al collo ed ha stretto tanto da non farla respirare come raccontato dal referto dell’ospedale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lo riporta corriereromagna.it