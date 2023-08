L’esercito nemico e l’esercito di Re Manfredi – 24^ puntata

Il sole si rifletteva sull’armatura del cavaliere con lo stemma del drago rosso, mentre egli si ergeva come un’ombra imponente tra le file dei soldati affaticati e stanchi. Il suo destriero galoppava maestoso avanti e indietro lungo le prime file, catturando l’attenzione di tutti. Poi, con voce possente e profonda, il cavaliere si rivolse a loro in un latino chiaro e potente, parola che superava le barriere linguistiche, per essere compresa da tutti.

“Io sono Dragoon, Reiz Dragoon, e sono italiano, tedesco, francese, spagnolo e mediterraneo,” le sue parole echeggiarono attraverso il campo, portando con sé un messaggio di unità e diversità. “Io credo in Dio, in Allah, in tutto o in nulla. Sono come voi, e voi siete come me. Esiste un solo regno, ed è quello del vostro cuore e della vostra casa.”

Il cavaliere parlava con passione e un fervore che andava al di là delle nazionalità e delle divisioni. “Al mondo appartengono tutti gli esseri umani che ci vivono, per quanto diversi possano essere.” Il suo sguardo si posò su ogni viso, accennando un sorriso di comprensione.

“Voi che venite dal nord, dal centro, dal sud e da ogni altra parte del mondo. Siamo tutti patrioti, anche coloro che vengono dalla Cina, dall’India, dalla Russia, dall’Africa.” Le sue parole erano un richiamo alla comune umanità, un inno alla diversità che arricchisce il mondo.

La sua voce si fece più tenera mentre il discorso proseguiva. “Non è sempre facile definire da dove veniamo e a quale nazione apparteniamo. La casa è dove risiede il nostro cuore, e spesso supera i confini politici. Dobbiamo adattarci, accettarci, prenderci cura gli uni degli altri.”

Le parole del cavaliere richiamavano l’importanza della fiducia e della generosità. “Il mondo siamo noi,” proclamò, la sua voce portando con sé la speranza di un futuro in cui le differenze fossero celebrate e rispettate.

Poi, con un tono solenne, il cavaliere affrontò il tema della battaglia imminente. “Nessun uomo morirà oggi, e ricordate alle vostre mogli che in questo giorno, in questo luogo, non ci saranno vedove. Tornate a casa, siate felici con i vostri figli, coltivate il sentimento di pace. Chi desidera restare qui può farlo, nessuno vi chiederà di combattere per noi.”

Le sue parole risuonarono nell’aria come un incantesimo, portando speranza e rinnovata determinazione. Il cavaliere con lo stemma del drago rosso era diventato non solo un eroe, ma anche un leader, un simbolo di comprensione e unità in un mondo diviso dalla guerra

Dopo aver parlato all’esercito nemico, Reiz Dragoon si girò verso l’esercito di Re Manfredi e con voce maestosa e sguardo fisso all’orizzonte, il cavaliere dallo scudo del drago rosso proseguì il suo discorso, le parole fluivano come un fiume di saggezza attraverso le sue labbra. “Ogni passo che compiamo, ogni scelta che facciamo, plasmano il nostro destino. Oggi, su questo campo di battaglia, abbiamo la possibilità di scrivere una nuova pagina nella storia. Non come spettatori impotenti, ma come autori coraggiosi delle nostre vite.”

Le sue parole risuonarono con una forza palpabile, incanalando il potere della retorica per toccare il cuore e la mente di ogni uomo presente. “La battaglia imminente non è solo un conflitto tra schieramenti, ma una prova della nostra umanità. La guerra ci sfida, ci mette alla prova, ma non definisce chi siamo. Siamo uniti dallo stesso sangue che scorre nelle nostre vene, dalle speranze e dai sogni che albergano nei nostri cuori.”

Con un gesto calmo ma deciso, il cavaliere indicò l’orizzonte, dove si vede devono i soldati nemici . “Quelli uomini non rappresentano solo ostacoli da superare, ma possono darci una opportunità per dimostrare il nostro coraggio e la nostra devozione. Combattiamo non solo per la vittoria, ma per un mondo in cui la pace possa finalmente fiorire.”

Le sue parole trasmettevano un senso di nobiltà e spirito che contagiava chiunque ascoltasse. “La battaglia oggi può portare distruzione e dolore, ma può anche risvegliare la nostra umanità più profonda se non la combatteremo. È nei momenti più bui che la luce interiore brilla con maggiore intensità. Oggi, ogni colpo che non sferreremo sarà un atto di difesa per le nostre case, le nostre famiglie e il nostro futuro.”

Il cavaliere si rivolse poi ai suoi dodici cavalieri dello zodiaco, con un sorriso risoluto.”Compagni noi siamo un gruppo di individui, uniti da un unico obiettivo: difendere ciò che amiamo. Abbiamo condiviso risate, lacrime e lotte. E ora, in questo momento epico,condivideremo il coraggio che risiede in ognuno di noi.”

La sua voce si fece più intensa mentre scandiva le parole. “Andiamo avanti con la certezza che non siamo soli. Siamo uniti in uno spirito indomito, un legame che supera la mischia del campo di battaglia. E mentre avanziamo verso l’ignoto, ricordate che il vostro valore va oltre ogni conquista. Siete forgiati dal fuoco dell’avversità, e insieme affronteremo qualsiasi tempesta.”

Le parole del cavaliere erano come un incantesimo, un richiamo alle anime dei guerrieri che lo ascoltavano. “Che questa battaglia non fatta sia una testimonianza del nostro coraggio e della nostra resilienza. Non come individui separati, ma come un esercito unificato, guidato dalla luce della speranza e dalla fiamma dell’unità.”

Con queste parole, il cavaliere con lo stemma del drago rosso aveva riunito il cuore e l’anima dei suoi compagni d’armi. Aveva plasmato la loro volontà con le sue parole, trasformando quel momento in un imminente opportunità di riscatto, speranza e unione. La storia di quel giorno sarebbe rimasta nella memoria di tutti, come un ricordo di coraggio e lealtà in un mondo dilaniato dalla guerra.

Re Manfredi ascoltava con attenzione le parole pronunciate dal cavaliere dallo scudo del drago rosso. Mentre l’eloquenza del discorso si riversava nell’aria, il re non poteva fare a meno di riflettere sulla profondità e la saggezza di ciò che veniva espresso. Le parole del cavaliere sembravano essere intrise di una connessione con l’anima stessa del campo di battaglia, come se il suolo sotto di loro rispondesse a ogni frase pronunciata.

Le parole “Ogni passo che compiamo, ogni scelta che facciamo, plasmano il nostro destino” risuonavano nella mente di Re Manfredi. Era vero, pensò, ogni scelta, grande o piccola, avrebbe gettato le fondamenta per il futuro di loro tutti. Questa battaglia imminente era una prova, non solo della loro forza militare, ma anche della loro umanità, della loro capacità di agire con nobiltà e onore anche in mezzo al conflitto.

L’idea che la battaglia potesse essere un’opportunità per scrivere una nuova pagina nella storia toccò profondamente Re Manfredi. Era stanco di vedere il mondo insanguinato da conflitti senza fine e il concetto di combattere non solo per la vittoria ma per la possibilità di una pace duratura, lo ispirò.

La prospettiva di affrontare gli uomini nemici come opportunità, anziché ostacoli, suscitò una nuova luce di speranza dentro di lui. Re Manfredi considerò il potere della devozione e del coraggio di cui parlava il cavaliere. Forse, rifletté, c’era davvero la possibilità di influenzare il corso del futuro attraverso la propria determinazione.

Quando il discorso si rivolse ai dodici cavalieri dello zodiaco, Re Manfredi sentì un senso di cameratismo e unità scorrere attraverso le sue vene. Si riconobbe nei suoi compagni, sapeva che condividevano le stesse speranze e i medesimi obiettivi. E mentre il cavaliere sottolineava l’importanza dell’unità in mezzo alla tempesta, Re Manfredi si sentì ispirato ad abbracciare quel messaggio.

Le parole del cavaliere erano come un incantesimo che aveva il potere di risvegliare lo spirito dei guerrieri. Re Manfredi avvertiva un nuovo fervore nel suo cuore, un’energia che lo spingeva a combattere non solo per la vittoria militare, ma anche per la vittoria dello spirito.

Con il richiamo alla speranza e all’unità, il discorso si concluse, ma le parole continuarono a risuonare nella mente di Re Manfredi. Aveva sentito la chiamata a essere più di un re, a essere un leader, un simbolo di coraggio e di determinazione. Sentì che quel giorno avrebbe plasmato il suo destino e quello di coloro che lo seguivano, attraverso ogni scelta e ogni azione.

Re Manfredi si avvicinò a Reiz Dragoon con occhi pieni di gratitudine e rispetto. I due uomini si erano incontrati solo due volte, ma in entrambe le occasioni, il cavaliere dallo scudo del drago rosso aveva dimostrato il suo coraggio e la sua lealtà in modi che avevano segnato profondamente il cuore di Re Manfredi.

“Reiz Dragoon,” iniziò Re Manfredi con voce solenne, “Ti sono grato amico mio”, il re trattava il Cavaliere come se fosse un suo pari. “La prima volta che ci siamo incontrati, eri la luce che ha sventato le ombre dell’agguato di trecento uomini, portandomi salvezza quando ero circondato dall’oscurità dell’inganno. Quel giorno, hai dimostrato la tua determinazione e il tuo spirito indomito, e ti sono debitore per la mia vita.”

Manfredi si prese un momento per riflettere su come quella prima incontro avesse segnato l’inizio di una connessione inaspettata. “Oggi, nel cuore della battaglia, hai dimostrato ancora una volta la tua grandezza. Hai messo in ginocchio l’esercito avversario, hai salvato i miei uomini e hai gettato una luce di speranza su un campo di battaglia avvolto dall’oscurità della guerra. La tua lealtà e il tuo coraggio sono stati il faro che ha guidato noi tutti attraverso la tempesta.”

Re Manfredi fissò il cavaliere con sincero rispetto. “In te ho trovato non solo un alleato, ma un ispiratore. La tua presenza ha risvegliato in me un senso di nobiltà e di coraggio che vanno oltre le spade e gli scudi. Hai dimostrato che la vera forza non risiede solo nella forza fisica, ma nella determinazione di perseguire ciò che è giusto e onorevole.”

Con un leggero sorriso, Re Manfredi proseguì: “Le tue parole hanno plasmato il mio spirito oggi, così come lo hanno fatto la prima volta che ci siamo incontrati. Mi hai mostrato che il destino può essere scritto da chi ha il coraggio di agire, di guidare e di ispirare. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per me e per il mio regno.”

Reiz Dragoon annuì rispettosamente, i suoi occhi se pur nascosi dal ‘elmo esprimevano una profonda umiltà e risolutezza. “Mio Re, la mia lealtà è al tuo fianco e al bene che rappresenti. In ogni battaglia, sia essa combattuta con spade o parole, sarò sempre pronto a difendere ciò in cui credo e a seguirti nella lotta per la giustizia e l’unità.”

Manfredi stese la mano e Reiz Dragoon la afferrò con un caloroso abbraccio tra guerrieri. “Allora, oggi e in futuro, affronteremo le sfide con il cuore colmo di coraggio e speranza. Insieme, scriveremo la storia che rimarrà nei cuori di coloro che ci seguiranno. Grazie, Reiz ,per la tua lealtà e il tuo spirito indomito.”