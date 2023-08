Lucera, un anfiteatro in grado di contenere 3000 spettatori

FOGGIA – L’amministrazione Pitta ha ottenuto un finanziamento di 1.650.000 euro ed i lavori partiranno a brevissimo. Ad annunciarlo è il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta. “Dopo il grande successo delle nostre bellissime festività, torniamo a spingere l’acceleratore sullo sviluppo della nostra città”.

Gli interventi riguarderanno: l’ampliamento della gradonata con struttura di contenimento e stabilizzazione del pendio della cavea, nel settore occidentale dell’anfiteatro e relativa illuminazione; il completamento del sistema di percorsi ed accessi, a norma, per l’utilizzo della gradonata e l’accesso all’area; la predisposizione per l’allestimento temporaneo di una platea nell’arena, in continuità con la gradonata e di palcoscenico per manifestazioni e spettacoli; il miglioramento dell’accesso all’anfiteatro con nuova passerella da Viale Papa Giovanni II e completamento degli scavi archeologici e sistemazione dell’area.

“Con questi interventi, si intende portare a compimento la fase conservativa e di recupero, prevedendo idonee “attrezzature” in grado di restituire il bene alla pubblica fruizione, rendendo leggibile e comprensibile l’intero complesso architettonico ed archeologico ed il suo rapporto con il contesto urbano ed ambientale.

Altra conquista storica – prosegue Pitta – sarà quella di consentire lo svolgimento di grandi manifestazioni culturali e spettacolari in uno spazio tipologicamente compatibile ed in uno sfondo di grande attrazione e suggestione, portando il numero di spettatori, come da progetto già finanziato, fino a 3.250 posti in considerazione, soprattutto di un programma di gestione ed attività capace di auto sostenersi e di migliorare e qualificare l’offerta turistico culturale.

Quest’opera servirà a ridare nuova vita e sviluppo al nostro meraviglioso anfiteatro e di conseguenza – conclude il sindaco Pitta – alla nostra città, orgogliosamente candidatasi a Capitale Italiana della Cultura 2026 insieme ai Monti Dauni”.