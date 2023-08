Manfredonia, 25 agosto 2023 – Il mercato settimanale di via Scaloria si farà regolarmente il 5 settembre, scongiurato, quindi, l’annullamento della data settembrina.

La mediazione a favore degli operatori commerciali è stata portata avanti dalla Fiva Confcommercio Foggia che ha sollecitato l’intervento da parte del Comune di Manfredonia che si è concretizzato in una delibera di Giunta.

L’atto dell’Amministrazione ha disposto l’organizzazione del mercato settimanale e la possibilità per gli operatori delle giostre – che saranno ospiti della Festa patronale che comincerà il 27 agosto – di installare le proprie attrezzature dal primo giorno della Festa fino al 2 settembre.

“Si è trattato di una decisione che non ha arrecato danno a nessun operatore commerciale e per questo motivo siamo molto orgogliosi del lavoro portato avanti. Ringraziamo l’Amministrazione di Manfredonia per aver accolto le nostre richieste: tutto è possibile con un dialogo aperto e un confronto costante”, così il presidente di zona Manfredonia della Fiva Confcommercio, Giovanni Cozzolini.