Manfredonia, Festa Patronale 2023 – Programma delle manifestazioni civili

MANFREDONIA (FOGGIA) – domenica 27 agosto 2023

Ore 20:00 – Piazza Duomo – Accensione delle Luminarie con la Banda Musicale alla presenza del Comitato Festa Patronale del Sindaco Gianni Rotice, della Consigliera Delegata Ai Grandi Eventi Mary Fabrizio, dell’amministrazione Comunale e delle Autorità

Ore 20:30 – Chiostro Palazzo San Domenico

Concerto Lirico

Ore 21:00 – Piazza Duomo – Miss Bellezza Italiana

Presentano Lucia Dipaola, Gilles Rocca

– lunedì 28 agosto 2023

Ore 20:30 – Piazza Duomo – THE TIME IS NOW

Concerto degli allievi dell’Accademia musicale UMPF

Ore 20:30 – Chiostro Palazzo San Domenico –

Concerto Lirico

Serena Grieco e Licia Pascucci

– martedì 29 agosto 2023

Ore 11:00 – Piazza Del Popolo – Matinée

Banda di Manfredonia

Ore 21:30 – Chiostro Palazzo San Domenico

Concerto Lirico Sinfonico “Banda Di Manfredonia”

Ore 21:00 – Piazza Duomo – Vincenzo De Michele con la partecipazione dell’Orchestra Musicale “Suoni del Sud”

“Ride bene chi ride a Napoli” di Vincenzo De Michele. L’attore e il cantante sipontino accompagnato dall’Orchestra suoni del Sud, porterà il pubblico in un viaggio nella canzone umoristica partenopea. La canzone del frizzo, del lazzo, del doppio senso e dello sfottó…

La “macchietta” napoletana, assoluta protagonista dei caffè Chantant e dei bar Tabarìn degli inizi del 900, luoghi in cui i grandi autori delle romanze napoletane, che tutto il mondo ci invidia tutt’oggi, si divertivano a scrivere queste piccole sceneggiature messe in musica, prendendo di mira i “personaggi” più particolari della vita quotidiana: o’ pazz, il tranviere, il balbuziente, la manicurista e poi l’amore, tanto amore, ovviamente in una chiave molto comica.

– mercoledì 30 agosto 2023

Ore 16:00 – Piazza Del Popolo – Caccia al Tesoro

REGOLAMENTO

TERRITORIO DI CACCIA

La Caccia al Tesoro si svolgerà prevalentemente in corso Manfredi dove ogni squadra avrà il suo “Quartier Generale”, solo nella fase finale, ovvero nell’ultima e conclusiva tappa del gioco si trasferirà sul Porto Turistico. La partenza della gara è prevista per le ore 00 di martedì 30 agosto in Piazza del Popolo, dove sarà allestita la base operativa della Caccia e il suo arrivo sul Porto Turistico è previsto intorno alle ore 21. La gara sarà suddivisa in 10 tappe e ad ognuna di esse verrà attribuito un punteggio in base alla velocità e all’accuratezza con cui verranno scoperti gli indizi. Verrà premiata la squadra che prima arriverà al tesoro e/o quella che avrà accumulato più punti.

CONCORRENTI

La Caccia al Tesoro è libera e aperta a tutti a partire dai 14 anni in sù. I minorenni potranno partecipare, previa autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le In ogni caso tutti i partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione per poter partecipare al gioco.

SQUADRE

Ogni squadra dovrà essere composta da massimo 12 partecipanti, avere il suo nickname (preferibilmente utilizzando termini manfredoniani…es. “I scapistrèt”, “I zolla zoll” ecc…) e dovrà nominare un capitano che rappresenti la propria equipe nei confronti degli organizzatori e che interloquisca direttamente con loro attraverso un gruppo WhatsApp

ISCRIZIONE

Per tutte le operazioni di iscrizione contattare la direzione artistica dell’evento: Luigia Riccardi tel +39 393 404 0900 e Rosa Lupoli tel +39 345 296 5057 della “Lulù Eventi”. Vi invitiamo anche a seguire le pagine social dell’Associazione “Lulù eventi” e del Comitato Festa patronale, dove verranno forniti aggiornamenti e informazioni utili per la

Ore 21:00 – Piazza Duomo – Aprirà la serata

Eugenio La Scala, in arte Yu-Gén. Artista sipontino di 27 anni.

Rapper, coreografo e ballerino di Hip-Hop di Manfredonia. Vincitore del Roma Music Festival nel 2019. E vincitore di svariati concorsi nazionali e internazionali di danza.

Ore 21:30 – Piazza Duomo – Jovalive Jovanotti Tribute Band

– giovedì 31 agosto 2023

Ore 11:00 – Piazza Del Popolo – Matinée Sistemus BIG BANG

Concerto a cura di Salvatore Coppolecchia

Ore 17:30 Uscita dalla Cattedrale della Sacra Icona della Madonna di Siponto accompagnata dalla Banda Musicale Città di Manfredonia

Ore 22:00 – Piazza Duomo – Al termine del messaggio alla Città dell’ Arcivescovo Padre Franco Moscone concerto di ORIETTA BERTI