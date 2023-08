Manfredonia. Perde portafoglio, è disperato. “All’improvviso una chiamata: Ciro, mio figlio Diego ha trovato questo”

Lettera inviata a StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 25 agosto 2023.

Salve Redazione di StatoQuotidiano.it, vi scrivo perché credo che sia bello diffondere notizie di umanità e gratitudine accadute nella nostra città.

Da qualche giorno sono tornato in vacanza a Manfredonia (da un paio di anni vivo a Bologna). Ieri sera mentre ero in giro con la mia ragazza ed un mio amico, purtroppo ho perso il portafoglio nei pressi di Piazzale Maestri d’Ascia.

Ero disperato, non solo per la somma di denaro presente all’interno (avevo prelevato al bancomat qualche ora prima) ma soprattutto per il fatto che dovendo ripartire il giorno dopo avevo dentro tutti i documenti e la carta di credito. Ho passato un’ora di disperazione pura: la mia ragazza e ed il mio amico si sono messi a cercarlo dappertutto e una delle prime soddisfazioni di umanità è stata nel vedere che molti altri concittadini e conoscenti si sono prodigati nell’aiutarmi: proprietari dei locali, famiglie, amici, chiunque incontrassi si è messo a disposizione per aiutarmi.

Quando ormai avevo perso le speranze mi contatta su Facebook il Sig. Michele Clemente avvisandomi che il portafoglio lo aveva trovato il figlio Diego. Mi ha riportato il portafoglio intatto e non ha accettato alcuna cifra di ringraziamento.

Volevo cogliere dunque l’occasione per ringraziarlo pubblicamente perché il suo gesto mi ha scaldato il cuore oltre che salvato la vacanza, i giorni successivi di viaggio ed il rientro al lavoro, e ringraziare anche i tanti che hanno cercato di aiutarmi: ve ne sarò grato.

La nostra più grande ricchezza è nel reciproco aiuto, e in questo gesto dove il sig.Michele si è messo nei miei panni ho trovato quella miccia di fiducia e speranza che da un po’ purtroppo avevo dimenticato.”

Lettera firmata, Ciro Famiglietti, Manfredonia 25 agosto 2023.

#statoquotidiano