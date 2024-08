NAPOLI – Incidente mortale questa mattina a Giugliano in Campania, nel napoletano.

Una smart Fortwo con a bordo quattro persone, una coppia con due figlie, si è ribaltata per cause ancora da accertare in via Domitiana.

Una delle bambine, di 8 anni appena, è morta a causa dell’impatto.

L’altra di 16 anni è stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture.

La madre si trova in osservazione nello stesso ospedale mentre l’uomo alla guida ha riportato qualche escoriazione.

Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Sul posto i Carabinieri.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.