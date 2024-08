FOGGIA – Domani, lunedì 26 agosto, alle ore 9 il deputato di Forza Italia, Giandiego Gatta, insieme al consigliere regionale Paolo Dell’Erba, visiteranno il carcere di Foggia.

Alle ore 12 i due esponenti azzurri si sposteranno presso quello di Lucera.

Le visite si inseriscono nell’iniziativa promossa da Forza Italia “Estate in carcere”, fortemente voluta dal segretario nazionale Antonio Tajani.

Una serie di visite promosse nelle carceri italiane in cui gli esponenti di Forza Italia incontreranno il personale amministrativo delle strutture, gli agenti della Polizia Penitenziaria e rappresentanze di detenuti per ascoltare le istanze del personale e dei detenuti, e per rendersi conto delle condizioni delle strutture carcerarie.