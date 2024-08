FOGGIA – Vigilia di match per Foggia e Trapani, valevole per la 1a giornata del campionato di Serie C girone C.

Partita che mette di fronte due formazioni ambiziose e competitive, che sperano di lottare per il vertice del torneo che riguarda la parte meridionale.

La tradizione delle sfide in Puglia è favorevole ai padroni di casa, ma scopriamo più nel dettaglio come sono andati i precedenti incontri tra satanelli e granata.

Foggia-Trapani, il bilancio dei precedenti

Sono 5 i precedenti sfide tra campionato e Coppa Italia che hanno visto protagoniste Foggia e Trapani.

I rossoneri hanno vinto più gare rispetto agli avversari (4 contro le 0 dei granata), mentre c’è solo un pareggio nella casella “x”.

I numeri cambiano di poco quando ci si focalizza sulle gare giocate in casa dei satanelli.

Le vittorie dei padroni di casa nei 3 incontri disputati al Pino Zaccheria sono 3.

Numeri sostanzialmente a senso unico e a sfavore del Trapani, che in casa del Foggia non ha mai vinto o pareggiato.

Tre vittorie dei rossoneri in Serie C, l’ultima nel 2011

Il primo precedente tra Foggia e Trapani è datato 4 febbraio 1962, nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C.

Quel confronto terminò 1-0 per i satanelli. Il secondo avviene nell’annata 1999/00, in C2. La squadra rossonera, ai tempi allenata da Piero Braglia, vinse per 2-0 con reti di Menchetti e Perrone.

L’ultimo e terzo confronto è quello di Coppa Italia, nel quale il Trapani di Boscaglia venne sconfitto per 3 reti a 0 in quel del Pino Zaccheria.

Era il primo turno della stagione e i satanelli si sono conquistati il passaggio del turno grazie ai centri di Tiboni, Lanzoni e Venitucci.

Lo riporta sporticily.it