MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il Sindaco, la Giunta comunale e il Presidente del Consiglio ieri hanno avuto il piacere di incontrare ed essere ricevuti da Padre Franco Moscone, Vescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.

Durante questo incontro significativo, sono stati affrontati numerosi temi cruciali per la nostra comunità, dalla promozione della legalità al ripristino del senso di comunità, valori fondamentali per la crescita e il benessere di tutti i cittadini

Manfredonia, come tante altre realtà, ha vissuto momenti complessi che hanno messo a dura prova la coesione sociale.

Tuttavia, è proprio in questi momenti che diventa essenziale lavorare insieme per ricostruire la fiducia reciproca e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che non deve lasciare indietro nessuno.

Durante il confronto con Padre Franco, si è sottolineata l’importanza di riscoprire e valorizzare quei legami che uniscono i cittadini, creando occasioni di dialogo e collaborazione tra la popolazione e le istituzioni.

Un impegno che guarda al futuro con l’obiettivo di costruire una Manfredonia più unita, più forte, capace di affrontare le sfide con una rinnovata fiducia nella propria comunità e nelle proprie istituzioni.

Ringraziamo Padre Franco per la sua accoglienza e per il contributo fondamentale offerto durante questo importante dialogo”.

Lo riporta una nota del Comune di Manfredonia.