L’imbarcazione è completamente avvolta dalle fiamme mentre si trova ormeggiata al molo. Le fiamme, visibili a distanza, hanno rapidamente consumato la barca, mentre il fumo nero si alzava nel cielo, rendendo la situazione ancora più allarmante.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni vicine. Fortunatamente, non si registrano vittime o feriti gravi, anche se i danni materiali all’imbarcazione sono ingenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare l’origine del rogo. Non si esclude che possa trattarsi di un corto circuito o di un altro guasto tecnico.