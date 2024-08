MATTINATA (FOGGIA) – Una fascia speciale per celebrare l’unicità dei faragioni di Baia delle Zagare, ovvero lo scenario più celebre del Gargano, simbolo della bellezza della costa pugliese.

Il titolo di Miss Faraglioni di Puglia, assegnato nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta venerdì 23 agosto sul Belvedere Monte Saraceno presso la Villa Comunale di Mattinata, è stato vinto da Nicole Pentrelli, 23enne di Toritto, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti e di recitazione teatrale.

A premiarla il sindaco Michele Bisceglia e Francesca Bergesio, Miss Italia in carica e madrina della serata.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata.

A condurre la serata è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud.

Ospiti il dj e producer mattinatese Andy Lupoli, conosciuto ormai oltre i confini nazionali per la sua musica techno e per le importanti collaborazioni, che ha presentato il suo progetto dedicato ai giovani sul “divertimento consapevole” e, direttamente dalla trasmissione di Rai 2 “Made in Sud”, Tommy Terrafino, con le sue esilaranti incursioni.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato dai saloni Framesi, la multinazionale dell’hairbeauty professionale: Rosa Pupillo Hairconcept di Vico del Gargano e Acconciatori Italiani Società Cooperativa, ovvero Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola e Infinity Hair Salon di Lavello.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.