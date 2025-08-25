Edizione n° 5803

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // A14 Bologna-Taranto: 8 km di coda tra Canosa e Trani per incidente

INCIDENTE A14 Bologna-Taranto: 8 km di coda tra Canosa e Trani per incidente

8 km di coda nel tratto tra Canosa e Trani in direzione Pescara a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 622

A14 Bologna-Taranto: 8 km di coda tra Canosa e Trani per incidente

Avviso incidente - Fonte Immagine non riferita al testo: quiantella.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Canosa e Trani in direzione Pescara, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 622.

Sul posto sono intervenuti soccorritori sanitari e meccanici, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre su una sola corsia.

Per gli utenti diretti verso Pescara, si consiglia di uscire a Trani, percorrere la Strada Statale 16 “Adriatica” e rientrare in autostrada a Canosa per evitare rallentamenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.