Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Canosa e Trani in direzione Pescara, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 622.

Sul posto sono intervenuti soccorritori sanitari e meccanici, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre su una sola corsia.

Per gli utenti diretti verso Pescara, si consiglia di uscire a Trani, percorrere la Strada Statale 16 “Adriatica” e rientrare in autostrada a Canosa per evitare rallentamenti.