Alessandro Cignarale incoronato “Il + Bello d’Italia 2025”

La 47ª edizione del concorso nazionale ha incoronato Alessandro Cignarale, 28 anni, originario di Sestri Ponente (Genova), come nuovo simbolo della bellezza maschile italiana. La finale si è svolta nella piazza centrale di Alassio, con la conduzione di Barbara Morris e la direzione artistica e coreografie di Fabio Fallabrino, mentre la madrina della serata è stata la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni.

Alessandro, cantante e ballerino, ha conquistato la giuria e il pubblico grazie a un volto pulito, un sorriso accattivante e un talento poliedrico. La sua vittoria rappresenta anche una rivincita personale, essendo stato vittima di bullismo in adolescenza. “Questa vittoria è la mia risposta a chi non ha creduto in me – racconta emozionato – ed è la prova che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni”.

Oltre al titolo principale, sono state assegnate numerose fasce:

+ Bello d’Italia per la TV 2025 : Piero Di Biase (Abruzzo)

: Piero Di Biase (Abruzzo) + Bello d’Italia per il Web 2025 : Lorenzo Arduini (Piemonte)

: Lorenzo Arduini (Piemonte) + Bello d’Italia per il Cinema 2025 : Mirko Astolfi (Veneto)

: Mirko Astolfi (Veneto) + Bello d’Italia per lo Sport 2025 : Marco Mosticchio (Puglia)

: Marco Mosticchio (Puglia) + Bello d’Italia per la Generazione Z 2025 : Samuele Battaglia (Liguria)

: Samuele Battaglia (Liguria) Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni) : Luca Palumbo (Campania)

: Luca Palumbo (Campania) + Bello d’Italia per la Moda 2025 : Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli)

: Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli) Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano : Matteo Casale (Veneto)

: Matteo Casale (Veneto) Uomo Ideale d’Italia 2025: Mirko De Santis (Lazio)

Silvio Fasano, organizzatore del concorso, ricorda come “Il + Bello d’Italia” sia una vetrina storica, trampolino di lancio per volti diventati celebri in televisione e cinema come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi e Paolo Conticini.

Fondamentale è stato il supporto di Fpgrouphair per l’immagine dei concorrenti e della Onlus Il Sorriso dei Bimbi, che ha ospitato le prove e supportato la preparazione del concorso, dimostrando come eventi di alto livello possano nascere dalla sinergia con realtà sociali e comunitarie.

Quest’anno, il consenso è unanime: il più bello d’Italia è Alessandro Cignarale.