Benevento – Nella notte di venerdì due giovani, un 34enne e una 31enne, entrambi residenti a Benevento, sono stati arrestati dopo essere stati trovati in un casolare abbandonato alle porte della città, in contrada Epitaffio, in possesso di armi clandestine e oltre 200 munizioni.

Durante l’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, è stata rinvenuta una borsa contenente due fucili – uno dei quali a canne mozze – e più di 200 proiettili di vario calibro.

Questa mattina, nel corso dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Perrotta, i due indagati, assistiti dall’avvocato Michele Ciruolo, hanno fornito la loro versione dei fatti. La donna ha dichiarato di aver trovato casualmente la borsa in un terreno e di averla successivamente trasportata nel casolare senza essere a conoscenza del contenuto.

I due hanno inoltre ammesso di essere consumatori abituali di sostanze stupefacenti e hanno giustificato la loro presenza nel casolare sostenendo di essersi fermati lì soltanto per permettere a una bambina, affidata temporaneamente alla donna, di fare un bagno in piscina.

Il giudice, pur convalidando l’arresto, ha optato per misure meno afflittive: per il 34enne è stato disposto l’obbligo di firma, mentre la 31enne è stata rimessa in libertà.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle armi e verificare la versione fornita dagli indagati.